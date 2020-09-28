Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра в ближайшие дни перейдет в «Лацио»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра близок к переходу в «Лацио».

Информацию о скором трансфере подтвердили директор римлян Игли Таре и главный тренер команды Симоне Индзаги.

«Он качественный игрок, который способен нам сильно помочь. К счастью, у нас есть Таре, который знает, что делать», — цитирует Индзаги TMW.

«Перейра прибудет в течение двух-трех дней», — добавил Таре.

Перейра находится в системе «МЮ» с 2012 года. В прошлом сезоне 24-летний полузащитник провел за английский клуб 40 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.