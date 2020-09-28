«Химки» минимально победили «Динамо» и одержали первую победу в РПЛ

Единственный гол был забит в первом тайме – после успешно проведенной контратаки отличился фланговый полузащитник хозяев Александр Ломовицкий. Этот мяч стал для 22-летнего игрока вторым в этом сезоне.

Таким образом, подмосковный клуб одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. Бело-голубые идут на девятой строчке с 14 очками.

В следующем туре «Химки» отправится в гости к «Локомотиву», а «Динамо» примет у себя «Краснодар». Обе встречи состоятся 4 октября.

Чемпионат России

9-й тур

«Химки» – «Динамо» – 1:0 (1:0)