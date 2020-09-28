ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 сентября 20:54
автор: Владислав Корегин

«Химки» минимально победили «Динамо» и одержали первую победу в РПЛ

Футболисты «Химок» обыграли «Динамо» (1:0) в домашнем матче девятого тура Российской Премьер-лиги.

Единственный гол был забит в первом тайме – после успешно проведенной контратаки отличился фланговый полузащитник хозяев Александр Ломовицкий. Этот мяч стал для 22-летнего игрока вторым в этом сезоне.

Таким образом, подмосковный клуб одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. Бело-голубые идут на девятой строчке с 14 очками.

В следующем туре «Химки» отправится в гости к «Локомотиву», а «Динамо» примет у себя «Краснодар». Обе встречи состоятся 4 октября.

Чемпионат России
9-й тур

«Химки» – «Динамо» – 1:0 (1:0)

Гол: Ломовицкий, 19.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий (Липовой, 79), Боженов, Куат (Тихонов, 46), Дядюн (Конате, 79).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев (Рауш, 70), Евгеньев, Ордец, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Моро (Школик, 77), Комличенко (Игбун, 70), Нжи (Грулев, 46).

Предупреждения: Куат, 9. Кухарчук, 57. Данилкин, 67. Идову, 85. Тихий, 90 – Евгеньев, 42. Фомин, 43. Скопинцев, 64.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
27.09.2020 Калининградская область, ДТП с автобусом и грузовикомГран-при Skate America пройдет без зрителейУ «Зенита» появился новый тренер по физподготовкеБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
Лантратов признан лучшим игроком встречи «Химки» – «Динамо»
Голкипер «Химок» Илья Лантратов стал лучшим игроком матча девятого тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
28.09.2020 21:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
«Химки» минимально победили «Динамо» и одержали первую победу в РПЛ
Футболисты «Химок» обыграли «Динамо» (1:0) в домашнем матче девятого тура Российской Премьер-лиги.
28.09.2020 20:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Уотфорда» Перейра вернулся в «Удинезе»
Ранее аргентинец уже выступал за «Удине».
28.09.2020 20:46
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра в ближайшие дни перейдет в «Лацио»
Контракт футболиста с «МЮ» рассчитан до 2023 года.
28.09.2020 20:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Зурико Давиташвили: «Локомотив» сделал большую ошибку, отпустив Кварацхелию в «Рубин»
Грузинский полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили, права на которого принадлежат «Рубину», высоко оценил выступления своего соотечественника Хвичи Кварацхелии.
28.09.2020 20:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
Защитник «Ростова» Смирнов перешел в «Оренбург»
За основную команду ростовчан игрок провел один матч.
28.09.2020 20:03
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Тренер «Шинника» Побегалов: Надеюсь, что к 4 октября сможем начать тренировки
Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в ярославском клубе.
28.09.2020 19:52
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Монцы»
Команда выступает в серии Б.
28.09.2020 19:47
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Муллин вернулся в общую группу «Ротора» после отрицательных тестов на коронавирус
Пресс-служба «Ротора» сообщила о результатах тестов на коронавирус.
28.09.2020 19:38
Футбол
автор: Владислав Корегин
Влашич решил остаться в ЦСКА
Контракт хорвата рассчитан до 2024 года.
28.09.2020 19:30
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика