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28 сентября 21:39
автор: Юрий Нечаев

Новиков - после поражения от «Химок»: У «Динамо» опять страдает реализация моментов

Бело-голубые потерпели третье поражение в сезоне.

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после поражения от «Химок» в матче девятого тура РПЛ посетовал на плохую реализацию голевых моментов.

«Мы много моментов не реализовали. Нас устраивает, сколько создаем, но опять страдает реализация. Стоит отметить удачную игру вратаря «Химок». Будут ли болельщики требовать отставки? Все возможно, но это прерогатива руководства клуба», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, сегодня «Химки» обыграли «Динамо» со счетом 1:0 в последнем матче девятого тура чемпионата России.

Подмосковный клуб одержал первую победу в сезоне, набрал шесть очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Химки» проводили первый матч под руководством нового главного тренере Игоря Черевченко.

Бело-голубые идут на девятой позиции с 14 очками.

4 октября «Химки» сыграют в гостях с «Локомотивом», а динамовцы на своем поле примут «Краснодар».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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