Игорь Черевченко: Три очка в игре с «Динамо» достались кровью и болью – мы заслужили этот успех

– Ребята очень хорошо играли, потом радовались победе. Что сказал в раздевалке? Поблагодарил всех. Три очка достались кровью, болью, и мы заслужили этот успех, – сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что подмосковный клуб одержал минимально обыграл «Динамо» и одержал первую победу в сезоне РПЛ. На 19-й минуте точным ударом в ворота голкипера гостей Антон Шунина отметился полузащитник Александр Ломовицкий.

«Химки» расположились на 14-м месте в турнирной таблице, обогнав «Уфу». В следующем туре подопечные Черевченко отправятся в гости к «Локомотиву». Встреча состоится 4 октября в 14:00 мск.