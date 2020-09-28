ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 сентября 21:41
автор: Владислав Корегин

Игорь Черевченко: Три очка в игре с «Динамо» достались кровью и болью – мы заслужили этот успех

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча девятого тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

– Ребята очень хорошо играли, потом радовались победе. Что сказал в раздевалке? Поблагодарил всех. Три очка достались кровью, болью, и мы заслужили этот успех, – сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что подмосковный клуб одержал минимально обыграл «Динамо» и одержал первую победу в сезоне РПЛ. На 19-й минуте точным ударом в ворота голкипера гостей Антон Шунина отметился полузащитник Александр Ломовицкий.

«Химки» расположились на 14-м месте в турнирной таблице, обогнав «Уфу». В следующем туре подопечные Черевченко отправятся в гости к «Локомотиву». Встреча состоится 4 октября в 14:00 мск.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Черевченко дебютировал в «Химках» с победы«Локомотив» с минимальным счётом победил ЦСКАRange Rover Velar 21 модельного года получил новые двигатели и информационно-развлекательную систему последнего поколенияТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
Роман Терюшков: «Химки» 11 лет ждали первой победы в РПЛ
Подмосковный клуб вернулся в элиту российского футбола по итогам прошлого сезона.
28.09.2020 22:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
Игорь Черевченко: Три очка в игре с «Динамо» достались кровью и болью – мы заслужили этот успех
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча девятого тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
28.09.2020 21:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Фулхэм» дома уступил «Астон Вилле» и потерпел третье поражение кряду в АПЛ
Матч третьего тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» – «Астон Вилла» завершился победой гостей со счетом 3:0.
28.09.2020 21:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
Новиков - после поражения от «Химок»: У «Динамо» опять страдает реализация моментов
Бело-голубые потерпели третье поражение в сезоне.
28.09.2020 21:39
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«ПСЖ» продлил контракт с голкипером Булкой и отдал его в аренду в «Картахену»
Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщила о продлении контракта с вратарем Марцином Булкой.
28.09.2020 21:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Лантратов признан лучшим игроком встречи «Химки» – «Динамо»
Голкипер «Химок» Илья Лантратов стал лучшим игроком матча девятого тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
28.09.2020 21:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Химки» минимально победили «Динамо» и одержали первую победу в РПЛ
Футболисты «Химок» обыграли «Динамо» (1:0) в домашнем матче девятого тура Российской Премьер-лиги.
28.09.2020 20:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Уотфорда» Перейра вернулся в «Удинезе»
Ранее аргентинец уже выступал за «Удине».
28.09.2020 20:46
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра в ближайшие дни перейдет в «Лацио»
Контракт футболиста с «МЮ» рассчитан до 2023 года.
28.09.2020 20:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Зурико Давиташвили: «Локомотив» сделал большую ошибку, отпустив Кварацхелию в «Рубин»
Грузинский полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили, права на которого принадлежат «Рубину», высоко оценил выступления своего соотечественника Хвичи Кварацхелии.
28.09.2020 20:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика