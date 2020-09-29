«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и одержал третью победу подряд

«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Арсеналом» в третьем туре чемпионата Англии со счетом 3:1.

Гости открыли счет на 25-й минуте. Отличился Александр Ляказетт. Уже через три минуты Садьо Мане восстановил равновесие, а на 34-й Эндрю Робертсон вывел хозяев вперед. Окончательный счет в матче установил Диогу Жота, на 88-й минуте забивший свой первый мяч за «Ливерпуль».

Мерсисайдцы одержали третью победу в трех матчах и с девятью вместе с «Лестером» и «Эвертоном» возглавили турнирную таблицу АПЛ. «Арсенал» - пятый (6).

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Астон Виллой», а лондонцы на своем поле примут «Шеффилд».

АПЛ

Третий тур