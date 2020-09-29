ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 сентября 00:31
автор: Юрий Нечаев

Спортивный директор «Химок»: Будем стараться усиливаться. У нас есть в шорт-листе 20 футболистов

Подмосковный клуб одержал первую победу в сезону.

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов поделился впечатлениями от победного матча против «Динамо» и рассказал о трансферных планах клуба.

«В очень сложном матче смогли одержать первую победу в чемпионате. Ребята сыграли здорово, в том числе и в плане самоотдачи. Более надежно, чем в предыдущих матчах, сыграли в обороне. Хотя были моменты, которые «Динамо» могло реализовать, нам повезло чуть больше.

Уже говорил, что у нас есть в шорт-листе 20 футболистов, которых мы можем пригласить. Будем стараться усиливаться. Интересные фамилии еще будут», - цитирует Ульянова ТАСС.

Напомним, сегодня «Химки» обыграли «Динамо» со счетом 1:0 в последнем матче девятого тура чемпионата России.

Подмосковный клуб одержал первую победу в сезоне, набрал шесть очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Химки» проводили первый матч под руководством нового главного тренере Игоря Черевченко.

Бело-голубые идут на девятой позиции с 14 очками.

4 октября «Химки» сыграют в гостях с «Локомотивом», а динамовцы на своем поле примут «Краснодар».

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» сегодня сыграет важный матч в Саранске с «Тамбовом»Нехватка адекватности. Поражение «Ростова» стало зеркалом проблем российского футболаСоздание топового профиля в Instagram и начало его продвиженияС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Президент «Лиона»: Предложение «Арсенала» по Ауару было очень робким
Контракт игрока с французским клубом рассчитан до 2023 года.
29.09.2020 01:50
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
Эктор Бельерин: Играя против «Ливерпуля», нужно реализовывать моменты и не совершать ошибок
«Канониры» потерпели первое поражение в сезоне.
29.09.2020 01:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Динамо» приняло решение уволить Новикова
Бело-голубые проиграли «Химкам» в девятом туре РПЛ.
29.09.2020 01:14
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Клопп - после победы над «Арсеналом»: «Ливерпуль» играл великолепно
Мерсисайдцы одержали третью победу подряд.
29.09.2020 00:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Спортивный директор «Химок»: Будем стараться усиливаться. У нас есть в шорт-листе 20 футболистов
Подмосковный клуб одержал первую победу в сезону.
29.09.2020 00:31
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и одержал третью победу подряд
«Канониры» потерпели первое поражение в сезоне.
29.09.2020 00:09
Футбол
автор: Юрий Нечаев
14 представителей «Дженоа» заразились коронавирусом
Накануне команда играла с «Наполи».
28.09.2020 23:25
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Роман Терюшков: «Химки» 11 лет ждали первой победы в РПЛ
Подмосковный клуб вернулся в элиту российского футбола по итогам прошлого сезона.
28.09.2020 22:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Игорь Черевченко: Три очка в игре с «Динамо» достались кровью и болью – мы заслужили этот успех
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча девятого тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
28.09.2020 21:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Фулхэм» дома уступил «Астон Вилле» и потерпел третье поражение кряду в АПЛ
Матч третьего тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» – «Астон Вилла» завершился победой гостей со счетом 3:0.
28.09.2020 21:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика