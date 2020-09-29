Спортивный директор «Химок»: Будем стараться усиливаться. У нас есть в шорт-листе 20 футболистов

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов поделился впечатлениями от победного матча против «Динамо» и рассказал о трансферных планах клуба.

«В очень сложном матче смогли одержать первую победу в чемпионате. Ребята сыграли здорово, в том числе и в плане самоотдачи. Более надежно, чем в предыдущих матчах, сыграли в обороне. Хотя были моменты, которые «Динамо» могло реализовать, нам повезло чуть больше.

Уже говорил, что у нас есть в шорт-листе 20 футболистов, которых мы можем пригласить. Будем стараться усиливаться. Интересные фамилии еще будут», - цитирует Ульянова ТАСС.

Напомним, сегодня «Химки» обыграли «Динамо» со счетом 1:0 в последнем матче девятого тура чемпионата России.

Подмосковный клуб одержал первую победу в сезоне, набрал шесть очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Химки» проводили первый матч под руководством нового главного тренере Игоря Черевченко.