Клопп - после победы над «Арсеналом»: «Ливерпуль» играл великолепно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» в третьем туре АПЛ.

«Мы играли великолепно. Не могу сказать ничего плохого об этой игре. «Ливерпуль» создал множество опасных моментов. Могли ли мы забить больше? Да, конечно. Мы все время играли на высоком уровне», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

Мерсисайдцы одержали третью победу в трех матчах и с девятью очками вместе с «Лестером» и «Эвертоном» возглавили турнирную таблицу АПЛ. «Арсенал» - пятый (6).

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Астон Виллой», а лондонцы на своем поле примут «Шеффилд».