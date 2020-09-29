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29 сентября 01:14
автор: Юрий Нечаев

«Динамо» приняло решение уволить Новикова

Бело-голубые проиграли «Химкам» в девятом туре РПЛ.

Руководство «Динамо» после поражения от «Химок» (0:1) в девятом туре РПЛ приняло решение уволить главного тренера команды Кирилла Новикова.

«РБ-Спорт» сообщает, что наставника уже известили об отставке. Официально об увольнении будет объявлено в среду.

По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера команды станет Желько Бувач. В настоящий момент он занимает пост заместителя генерального директора по спорту. Ранее Бувач работал ассистентом Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Напомним, бело-голубые занимают девятую позицию в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. 4 октября динамовцы на своем поле примут «Краснодар».

источник: «РБ-Спорт»
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