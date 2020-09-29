«Динамо» приняло решение уволить Новикова

Руководство «Динамо» после поражения от «Химок» (0:1) в девятом туре РПЛ приняло решение уволить главного тренера команды Кирилла Новикова.

«РБ-Спорт» сообщает, что наставника уже известили об отставке. Официально об увольнении будет объявлено в среду.

По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера команды станет Желько Бувач. В настоящий момент он занимает пост заместителя генерального директора по спорту. Ранее Бувач работал ассистентом Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Напомним, бело-голубые занимают девятую позицию в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. 4 октября динамовцы на своем поле примут «Краснодар».