Эктор Бельерин: Играя против «Ливерпуля», нужно реализовывать моменты и не совершать ошибок

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в третьем туре чемпионата Англии.

«Мы создавали моменты, и я чувствовал, что у нас есть шансы на ничью или победу в матче. Когда ты приезжаешь в Ливерпуль, ты должен реализовывать свои моменты и не совершать ошибок. Сегодня мы дали им хороший бой, но мы разочарованы», — цитирует испанца BBC.

Напомним, «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

Мерсисайдцы одержали третью победу в трех матчах и с девятью очками вместе с «Лестером» и «Эвертоном» возглавили турнирную таблицу АПЛ. «Арсенал» - пятый (6).

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Астон Виллой», а лондонцы на своем поле примут «Шеффилд».