Президент «Лиона»: Предложение «Арсенала» по Ауару было очень робким

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал интерес «Арсенала» к полузащитнику Уссему Ауару.

«Предложение «Арсенала» по Ауару было очень робким. Оно не заставило нас задуматься о продаже.

Сколько мы хотим за него? € 40 млн или € 50 млн? Больше, чем первое упомянутое число», — цитирует Оласа журналист Фабрицио Романо в твиттере.

