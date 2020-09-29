Сергей Веденеев: Игроки «Зенита» почувствовали уверенность после второго гола в ворота «Уфы»

– Когда в команде есть такой надежный нападающий, как Дзюба, остальные игроки становятся гораздо уверенней в себе. В прошлых матчах неплохо себя проявляли два молодых парня – Данил Круговой и Андрей Мостовой, сейчас Семак заменил их на опытного Александра Ерохина. Они почувствовали уверенность, после второго гола стали действовать по накатанной, в свое удовольствие играя в «стеночки» и обводки, – цитируют Веденеева «Известия».

Напомним, что «Зенит» набрал 20 очков и вновь поднялся на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Спартак» по дополнительным показателям. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с красно-белыми в Москве. Встреча состоится 3 октября в 19:00 мск.