Андрей Червиченко: «Спартак» должен подтвердить свои чемпионские амбиции в матче с «Зенитом»

– Встреча в Саранске могла повернуться совершенно в другую сторону, если бы «Тамбов» воспользовался своими моментами. Но красно-белым везет в этом сезоне. Это дает им шансы побороться за высокие места, но реальные чемпионские амбиции надо будет подтверждать в предстоящей очной встрече с «Зенитом», – цитируют Червиченко «Известия».

Напомним, что «Спартак» в гостях обыграл «Тамбов» благодаря дублю левого защитника москвичей Айртона во второй половине игры.

После девяти туров, подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. 3 октября красно-белые дома примут «Зенит». Начало встречи – в 19:00 мск.