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29 сентября 07:20
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Хомуха: Потеря очков с «Локомотивом» может сказаться на борьбе ЦСКА за Лигу чемпионов

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал поражение армейской команды от «Локомотива» (0:1) в домашней встрече девятого тура Российской Премьер-лиги.

– ЦСКА нужно как можно регулярнее набирать очки, чтобы оставаться в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Поэтому потеря очков на своем поле будет сказываться. Что касается «Локомотива», то после этой победы перспективы у команды неплохие. У них впереди не самые сильные соперники, где есть возможность взять девять очков и включиться в борьбу за медали, – цитируют Хомуху «Известия».

Напомним, что в ближайшие три тура подопечные Марко Николича проведут встречи с «Химками» (4 октября), «Уфой» (17 октября) и «Ротором» (24 октября). В данный момент, железнодорожники располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

ЦСКА занимает четвертую позицию с 16 очками. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют в гостях с «Уралом».

источник: «Известия»
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