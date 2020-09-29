Диогу Жота: Счастлив, что мой гол помог «Ливерпулю» одержать победу

Напомним, что в игре третьего тура с «Арсеналом» (3:1) 23-летний португалец вышел на замену в конце второго тайма и отметился забитым мячом в ворота голкипера гостей Бернда Лено.

– Это потрясающее чувство. Хотелось бы, чтобы это произошло при полном стадионе, но я счастлив помочь команде одержать победу. Перед выходом на замену тренер сказал мне продолжать прессинговать соперника и сохранять мячи. Я продолжу свою работу на тренировках и сделаю все возможное в день матча. Команда находится в самом начале пути, мы хотим продолжить наш победный путь и получить три очка в следующей игре, – цитирует форварда Sky Sports.

Жота стал игроком «Ливерпуля» 19 сентября, перейдя из «Вулверхэмптона» за 44,7 миллиона евро.