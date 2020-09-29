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29 сентября 10:52
автор: Владислав Корегин

Алексей Игонин: Я уверен в том, что «Зенит» победит «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграют против «Спартака».

– Допускаю, что «Спартак» свежее, но «Зенит» превосходит красно-белых в классе. Средняя линия у Семака выстроена лучше, чем у Тедеско. И лишь атака москвичей с Кокориным может доставить обороне петербуржцев серьезные неприятности, особенно, если не успеет восстановиться Ловрен. Однако, уверен, «Зенит» добьется победы, – цитирует Игонина «Петербургский дневник».

Напомним, что в предыдущем туре обе команды одержали победы – «Зенит» дома разгромил «Уфу» со счетом 6:0, а «Спартак» в гостях обыграл «Тамбов» (2:0). В данный момент, петербургский клуб опережает красно-белых в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям (по 20 очков – первое и второе места).

Матч десятого тура «Спартак» – «Зенит» пройдет 3 октября в Москве. Начало встречи – в 19:00 мск.

источник: «Петербургский дневник»
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