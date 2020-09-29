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29 сентября 11:05
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Тихий: «Химки» не чувствуют себя чужими в РПЛ

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий оценил результат девятого тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

Напомним, что подмосковный клуб одержал свою первую победу в рамках сезона-2020/21. Решающий гол на 19-й минуте забил полузащитник Александр Ломовицкий.

– Тяжелая игра, но очень важная и ценная победа. Пришлось много работать в обороне и терпеть, однако, считаю, мы справились с задачей. Большого количества моментов у наших ворот не было. Как и говорил ранее, мы не чувствуем себя чужими в Премьер-лиге, будем играть и набирать очки, – цитирует Тихого Sport24.

Напомним, что после девяти туров «Химки» поднялись на 14-е место в турнирной таблице, обогнав «Уфу». В следующем туре подопечные Игоря Черевченко отправятся в гости к «Локомотиву». Встреча состоится 4 октября в 14:00 мск.

источник: Sport24
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