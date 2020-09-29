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29 сентября 11:47
автор: Владислав Корегин

«Тоттенхэм» рассматривает подписание Рюдигера

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство «шпор» пока никак не может договориться с «Интером» по трансферу Милана Шкриньяра. По этой причине 27-летний немец является альтернативным вариантом усиления обороны лондонцев. Сам футболист не против сменить клуб этой осенью.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Ливерпуль», «Барселона» и «ПСЖ».

Рюдигер перешел в «Челси» в июле 2017 года из «Ромы» за 35 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 26 матчей, в которых он забил два гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2022-го.

источник: Sky Sports
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