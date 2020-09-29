Источник: Ломовицкий вернется в «Спартак» и отправится в аренду в другой клуб

По информации Metaratings, 22-летний россиянин вернется в состав красно-белых. Позднее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что данное решение было принято в связи с тем, что руководство москвичей планирует снова отдать своего игрока в аренду, но в другой клуб.

Напомним, что «Химки» арендовали Ломовицкого 12 августа. В общей сложности он провел за клуб восемь матчей, забил два гола и заработал одну желтую карточку. Минувший сезон хавбек отыграл в тульском «Арсенале».

Подопечные Игоря Черевченко одержали первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ и поднялись на 14-е место в турнирной таблице.