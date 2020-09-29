Экс-защитник «Спартака» Максимович может перейти в «Вест Хэм»

Как утверждает Sky Sport Italia, 28-летнего серба хочет подписать «Вест Хэм», предложивший игрока за 15,5 миллиона евро. Отмечается, что неаполитанцы готовы рассмотреть вариант с продажей своего футболиста, так как контракт защитника истекает следующим летом.

Максимович перешел в «Наполи» в июле 2017 года. В общей сложности он провел за команду 73 матча, забил два гола и отдал два ассиста. С января по июнь 2018-го серб находился в аренде в «Спартаке», проведя за красно-белых 11 встреч.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.