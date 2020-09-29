«Специя» хочет подписать контракт с экс-форвардом «Милана» и «Интера» Паццини

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, 36-летний итальянец, у которого этим летом истек контракт с «Вероной», надеется продолжить карьеру в серии А и ждет предложений от команд высшей лиги. «Специя» готова подписать игрока в ближайшее время – в данный момент руководство клуба ведет переговоры с агентом футболиста.

Последние пять с сезонов с перерывом Паццини провел в «Вероне». За «мастифов» он отыграл 135 матчей, забил 50 голов и отдал шесть ассистов. Ранее он защищал цвета «Милана», «Интера», «Сампдории», «Аталанты» и «Леванте».

В составе сборной Италии форвард принял участие в 25 встречах (4 гола).