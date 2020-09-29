Дмитрий Селюк: Мне подтвердили, что Ломовицкого хотят забрать из «Химок»

- Газизов опроверг информацию о возвращении Ломовицкого? Я точно знаю, что это достоверная информация. «Спартак» не хочет самостоятельно в это ввязываться, клуб намерен провести трансфер через агента. Посмотрим, конечно, но мне подтвердили, что Ломовицкого хотят забрать, - приводит слова Селюка News.ru.

Напомним, что «Химки» арендовали Ломовицкого 12 августа. В общей сложности он провел за клуб восемь матчей, забил два гола и заработал одну желтую карточку. Минувший сезон хавбек отыграл в тульском «Арсенале».

Во вторник появилась информация, что руководство «Спартака» намерено вернуть полузащитника из «Химок» с целью снова отдать хавбека в аренду, но уже в другой клуб.