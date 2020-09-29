«Барселона» хочет уменьшить сумму трансфера за переход Депая из «Лиона»

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство каталонской команды считает завышенной сумму в 29 миллионов, запрашиваемая «Лионом» за трансфер голландского нападающего.

По информации испанской прессы, трансфер нападающего инициировал новый тренер каталонцев Рональд Куман, однако клубу не хватает финансовых средств на осуществление данного перехода.

Добавим, что в минувшем сезоне Депай помог «Лиону» дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В его активе восемь матчей и шесть голов. Также он провел 13 встреч в чемпионате Франции, где отличился девять раз и дважды ассистировал партнерам.