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29 сентября 17:00

«Барселона» хочет уменьшить сумму трансфера за переход Депая из «Лиона»

Переход форварда «Лиона» Мемфиса Депая в «Барселону» может сорваться из-за запросов французской команды.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство каталонской команды считает завышенной сумму в 29 миллионов, запрашиваемая «Лионом» за трансфер голландского нападающего.

По информации испанской прессы, трансфер нападающего инициировал новый тренер каталонцев Рональд Куман, однако клубу не хватает финансовых средств на осуществление данного перехода.

Добавим, что в минувшем сезоне Депай помог «Лиону» дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В его активе восемь матчей и шесть голов. Также он провел 13 встреч в чемпионате Франции, где отличился девять раз и дважды ассистировал партнерам.

источник: El Mundo Deportivo
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