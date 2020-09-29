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29 сентября 18:19
автор: Виктор Шарафудинов

Джан Пьеро Гасперини: Миранчук восстановится к середине октября

Алексей продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия.

Накануне выездного матча против «Лацио» главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды.

«Миранчук восстановится к середине октября после паузы на матчи национальных сборных, – цитирует слова Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. – Пессине и Голлини понадобится больше времени. Голлини вернется в строй в лучшем случае через месяц, а то и через шесть недель. Он уже может нормально двигаться и в данный момент проходит реабилитацию. Ромеро уже готов выйти в стартовом составе, однако я пока не знаю сыграет ли он против «Лацио».

Перенесенный матч первого тура чемпионата Италии «Лацио» – «Аталанта» состоится завтра 30 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Алексей Миранчук переходил в новую команду из «Локомотива», уже будучи травмированным, и пока не сыграл за бергамцев ни одного матча.

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
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Джан Пьеро Гасперини: Миранчук восстановится к середине октября
Алексей продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия.
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