Джан Пьеро Гасперини: Миранчук восстановится к середине октября

Накануне выездного матча против «Лацио» главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды.

«Миранчук восстановится к середине октября после паузы на матчи национальных сборных, – цитирует слова Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. – Пессине и Голлини понадобится больше времени. Голлини вернется в строй в лучшем случае через месяц, а то и через шесть недель. Он уже может нормально двигаться и в данный момент проходит реабилитацию. Ромеро уже готов выйти в стартовом составе, однако я пока не знаю сыграет ли он против «Лацио».

Перенесенный матч первого тура чемпионата Италии «Лацио» – «Аталанта» состоится завтра 30 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Алексей Миранчук переходил в новую команду из «Локомотива», уже будучи травмированным, и пока не сыграл за бергамцев ни одного матча.