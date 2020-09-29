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29 сентября 19:20
автор: Виктор Шарафудинов

Мурад Мусаев: «Краснодар» никогда не играет от обороны. Завтра с ПАОКом будем искать шансы в атаке

Ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов состоится в Салониках завтра 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев провел пресс-конференцию накануне ответной игры плей-офф раунда Лиги чемпионов против ПАОКа.

«В Краснодаре был очень сложный матч, равная игра, и мы смогли добиться небольшого преимущества, – цитирует Мусаева Sports.ru – Думаю, завтра будет не менее сложный матч.

Наверное, ПАОК будет больше идти в атаку, больше оказывать давление. Мы должны быть к этому готовы, должны показать ту же организацию, которая была в Краснодаре. Плюс убрать недочеты, которые доставляли нам неприятности.

Вандерсон не прилетел, он не успел восстановиться. Все остальные на месте. Есть вопросы по нескольким футболистам, ответы по которым мы получили после тренировки.

За два с половиной года моей работы мы никогда сознательно не играли от обороны. Когда соперник нас заставлял, например, «Байер», «Валенсия», мы вынужденно играли больше в обороне.

Но сознательно мы не тренируем отдачу мяча. Будем искать шансы в атаке, но, конечно, должны быть более дисциплинированны, чем в Краснодаре».

На своем поле 22 сентября «Краснодар» обыграл ПАОК со счетом 2:1. Победитель противостояния примет участие в групповой стадии Лиги чемпионов.

источник: Sports.ru
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