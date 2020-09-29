Тренер ПАОКа: Каждый игрок должен думать о предстоящем матче с «Краснодаром» и ни о чем другом

- Каждый игрок должен думать о предстоящем матче и ни о чем другом. Мы должны думать о том пути, который проделали с самого начала и должны продолжать работать с той же самоотдачей. Когда мы говорим о двух командах, таких как мы и «Краснодар», нельзя сказать, что одна из них является фаворитом. У каждой команды есть свои сильные стороны, но наша цель остается прежней - выход в Лигу чемпионов, - Феррейру пресс-служба УЕФА.

Напомним, что на своем поле «Краснодар» обыграл ПАОК со счетом 2:1. Ответная игра состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что победитель противостояния примет участие в групповой стадии Лиги чемпионов.