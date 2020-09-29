Комиссия не выявила травмоопасных участков и нарушений плотности поверхности поля стадиона «Фишт»

«29 сентября комиссия РФС и РПЛ провела проверку качества газона стадиона «Фишт», не выявила травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля. Технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются. Вместе с тем отмечается сниженная высота и густота травяного покрова, что негативно влияет на внешний вид пол», - говорится в заявлении пресс-службы РПЛ, опубликованном на официальном сайте лиги.

Отмечается, что комиссия отметила положительную динамику его восстановления и дала рекомендации сотрудникам арены и клуба.