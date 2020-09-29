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29 сентября 20:14
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» сделал «Наполи» официальное предложение о трансфере Хюсая

Правый защитник сборной Албании выступает за неаполитанский клуб с 2015 года.

Calciomercato.it сообщает, что «Наполи» получил от московского «Спартака» официальное предложение о переходе 26-летнего защитника Эльсеида Хюсая.

Красно-белые предлагают неаполитанцам 7 миллионов евро за трансфер. В случае перехода Хюсай подпишет со «Спартаком» контракт на пять лет с зарплатой в 3 млн евро за сезон.

Источник подчеркивает, что финансовые условия московского клуба лучше, чем те, что ранее предложил албанцу «Наполи» в случае продления соглашения. Действующий контракт Хюсая заканчивается 30 июня 2021 года.

Стоит отметить, что Эльсеид в начале нынешнего сезона остается основным правым защитником команды Дженнаро Гаттузо. Албанец выходил в стартовом составе в матчах серии А против «Пармы» и «Дженоа», отметившись одной результативной передачей.

В августе 2015 года «Наполи» приобрел Хюсая у «Эмполи» за 5 млн евро. Всего за пять лет защитник сыграл 196 матчей, забив один мяч и сделав восемь ассистов.

источник: Calciomercato.it
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