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29 сентября 20:31

Сергей Игнашевич: Нужен ли VAR в ФНЛ? Мягко говоря, не помешает

Главный тренер «Торпедо» считает, что система видеопомощи арбитрам (VAR) не помещает на матчах первенства ФНЛ.

- Нужен ли VAR в ФНЛ? Мягко говоря, не помешает. Если серьезно окунетесь, увидите, какие решения принимаются в каждом туре. Мы видим, когда анализируем. И приходим к выводу: по сравнению с европейскими лигами пребываем в каменном веке, - приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что всегда был противником VAR, отметив, что по его мнению, без этой системы футбол был бы интереснее.

Напомним, система VAR работает на матчах российской премьер-лиги, начиная с сезона-2019/20.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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