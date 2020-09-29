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29 сентября 23:53
автор: Виктор Шарафудинов

Греческий «Олимпиакос» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя кипрскую «Омонию»

В двух матчах пирейский клуб не пропустил ни одного мяча.

Ответная игра плей-офф раунда Лиги чемпионов «Омония» (Никосия, Кипр) – «Олимпиакос» (Пирей, Греция) завершилась вничью 0:0.

В групповую стадию прошел «Олимпиакос», поскольку 23 августа чемпион Греции выиграл первый матч против кипрского клуба на своем поле со счетом 2:0.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 1 октября и начнется в 18:00 по московскому времени.

Год назад «Олимпиакос» в плей-офф раунде прошел «Краснодар», а затем занял третье место в одной группе с «Баварией» и «Тоттенхэмом», опередив «Црвену Звезду».

источник: «Советский спорт»
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