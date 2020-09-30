Лионель Месси: Я всегда хотел лучшего для «Барселоны»

Лионель Месси выступил с обращением к поклонникам «Барселона».

«После стольких разногласий я хотел бы положить конец всему этому, – цитирует слова Месси газета Sport. – Мы должны объединиться и понять, что лучшее впереди. Я несу ответственность за свои ошибки. Если я их и совершал, то только потому, что я пытался сделать «Барселону» лучше и сильнее.

Сочетание страсти с воодушевлением и мотивацией – единственный способ достичь наших целей. Нам всем нужно двигаться в одном направлении.

Я хочу обратиться к болельщикам, которым дорог наш клуб. Если в какой-то момент кого-то из них раздражали мои слова или действия, пусть они не сомневаются, что я всегда хотел лучшего для клуба».

33-летний аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 732 встречи за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 635 забитых мячей и 277 голевых передач.