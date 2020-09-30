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30 сентября 06:14
автор: Юрий Нечаев

Флик - перед Суперкубком Германии: Матчи против дортмундской «Боруссии» - это настоящая классика

Мюнхенский клуб постарается выиграть очередной трофей.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии».

«Предстоящий матч настоящая классика. У «Боруссии» фантастическая, очень молодая команда. Они демонстрируют привлекательный, атакующий футбол.

Мы проиграли один матч, но позади у нас невероятно успешное время. Поэтому каждый игрок на сто процентов уверен в своих силах. Мы хотим выигрывать матчи и титулы», — цитирует Флика пресс-служба клуба.

Напомним, матч за Суперкубок Германии пройдет сегодня на «Allianz Arena» в Мюнхене. Начало игры - в 21:30 мск.

Добавим, что в стартовавшем чемпионате Германии оба сегодняшних соперника провели по два матча, одержали по одной победе и потерпели по одному поражению.

источник: ФК «Бавария»
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