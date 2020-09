«Задай вопрос Кулибали». «Манчестер Сити» ошибся при представлении Диаша

«Манчестер Сити» допустил забавную ошибку во время презентации центрального защитника Рубена Диаша, купленного накануне у «Бенфики».

На официальном сайте клуба в статье, посвященной португальцу, пресс-служба «горожан» попросила болельщиков задавать вопросы «новичку» команды Калиду Кулибали. В другом посте сообщалось, что фанаты могут выиграть футболку сенегальского защитника.

WHY IS THERE A CHANCE TO WIN A FREE KOULIBALY SHIRT WHEN WE JUST SIGNED RUBEN DIAS LMAOOO (bottom of the article in the City app) pic.twitter.com/ovvzgswifO