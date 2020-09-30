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30 сентября 07:08
автор: Юрий Нечаев

Фрэнк Лэмпард: В первом тайме «Челси» доминировал, а потом «Тоттенхэм» поменял тактику

Матчи 1/4 финала Кубка английской лиги пройдут в 20-х числах декабря.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после вылета от «Тоттенхэма» в 1/8 финала Кубка Лиги.

«В серии пенальти может произойти что угодно. Конечно, мы хотели пройти дальше, но есть моменты, которые мне понравились. Мы доминировали в первом тайме, но потом игра поменялась. Они стали играть длинными передачами, справились с нашим прессингом. Мы должны были реагировать лучше. Все придет, если мы будем забивать второй гол, когда ведем в счете», — цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, «Челси» в серии пенальти уступил «Тоттенхэму» в 1/8 финала Кубка Лиги. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались игроки «шпор» 5:4.

источник: BBC
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