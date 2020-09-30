Анатолий Бышовец: В ответном матче ПАОК - «Краснодар» многое будет зависеть от психологии

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов между ПАОКом и «Краснодаром» многое будет зависеть от психологии.

«ПАОК отличается высокой организацией и самоотдачей. Но у «Краснодара» есть четкий рисунок комбинационной игры. Поэтому в футбольном плане шансы у команды на успех хорошие, но многое будет зависеть от психологии. Слишком уж много в истории «Краснодара» было случаев, когда в решающих матчах футболисты были не похожи на себя и не использовали свои возможности. Хочется надеяться, что сейчас этого не произойдет», — цитируют Бышовца «Известия».

Напомним, первый матч, который состоялся в Краснодаре, завершился победой «быков» со счетом 2:1.

Ответная игра состоится сегодня, 30 сентября, на стадионе «Toumba» (Салоники, Греция). Начало - в 22:00 по московскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов.