Нападающий «Реала» Йович может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Реала» Лука Йович может перейти в «Манчестер Юнайтед».

As сообщает, что английский клуб рассчитывает арендовать 21-летнего форварда до конца сезона. По информации источника, сам футболист также хочет уйти из «Реала», так как недоволен количеством игрового времени.

Сообщается, что интерес к сербу также проявляют «Милан», «Интер» и «Рома».

Напомним, «Реал» купил Йовича у «Айнтрахта» в 2019 году. В прошлом сезоне нападающий провел за испанский клуб 27 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт Йовича с мадридцами рассчитан до 2025 года.