«Томь» рассталась с нападающими Долговым и Ахъядовым

Нападающие Павел Долгов и Апти Ахъядов покидают «Томь».
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Нападающие Павел Долгов и Апти Ахъядов покинули «Томь»— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 30, 2020
Оба игрока пришли в «Томь» в январе 2020 года и дебютировали за нашу команду 9 марта против «Химок». Долгов провел 14 матчей и забил 1 гол в ворота «Иртыша», а Ахъядов - 9 матчей.
Желаем ребятам удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/7VEQA3aBp2
Оба форварда присоединились к команде в январе 2020 года.