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30 сентября 08:34
автор: Юрий Нечаев

«Томь» рассталась с нападающими Долговым и Ахъядовым

Оба футболиста выступали за команду с января 2020 года.

Нападающие Павел Долгов и Апти Ахъядов покидают «Томь».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Оба форварда присоединились к команде в январе 2020 года.

24-летний Долгов провел за томичей 14 матчей и забил один гол.

27-летний Ахъядов принял участие в девяти играх.

Добавим, что «Томь» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, набрав три очка в 11 матчах.

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