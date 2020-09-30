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30 сентября 09:07
автор: Юрий Нечаев

Николас Отаменди: Я отдал «Манчестер Сити» все, что мог

Аргентинец продолжит карьеру в Португалии.

Защитник Николас Отаменди, перешедший из «Манчестер Сити» в «Бенфику», попрощался с английским клубом.

«Это были прекрасные пять лет. Все в клубе ко мне относились наилучшим образом. Здесь я дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Лиги, Кубок и Суперкубок Англии. Если ты выигрываешь эти турниры, значит, ты отлично работал.

Хочу поблагодарить фанатов, они тоже относились ко мне отлично с момента моего приезда. Я отдал клубу все, что мог, надеюсь, что «Манчестер Сити» продолжит и дальше добиваться успехов», — цитирует футболиста пресс-служба «горожан».

Напомним, Отаменди перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году. Всего за английский клуб он провел 210 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

Аргентинец дважды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны (2), а также Кубка английской Лиги (4).

С «Бенфикой» 32-летний Отаменди подписал контракт до 2023 года.

источник: ФК «Манчестер Сити»
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