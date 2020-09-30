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30 сентября 10:25
автор: Юрий Нечаев

Семак, Тедеско и Николич претендуют на награду лучшему тренеру сентября в РПЛ

Победителя совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч-Премьер».

РПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру Лиги по итогам сентября.

За приз поборются Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Марко Николич («Локомотив») и Мурад Мусаев («Краснодар»).

Отдать свой голос можно в официальной группе РПЛ ВКонтакте.

источник: РПЛ
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