Семак, Тедеско и Николич претендуют на награду лучшему тренеру сентября в РПЛ

РПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру Лиги по итогам сентября.

За приз поборются Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Марко Николич («Локомотив») и Мурад Мусаев («Краснодар»).

⚡ Выбираем лучшего тренера месяца



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📊 В этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/bGJz3OqbUA