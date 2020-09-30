Семак, Тедеско и Николич претендуют на награду лучшему тренеру сентября в РПЛ

РПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру Лиги по итогам сентября.
За приз поборются Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Марко Николич («Локомотив») и Мурад Мусаев («Краснодар»).
⚡ Выбираем лучшего тренера месяца— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2020
✔️ Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/LSmARxh7X5
📊 В этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/bGJz3OqbUA
Отдать свой голос можно в официальной группе РПЛ ВКонтакте.