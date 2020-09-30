«Спартак» не продал Кокорина в «Фиорентину»

Нападающий Александр Кокорин мог перейти из «Спартака» в «Фиорентину».

«РБК-Спорт» сообщает, что итальянский клуб был готов заплатить за 29-летнего форварда семь миллионов евро, но руководство красно-белых сочло предложение невыгодным.

Источник отмечает, что если «Спартак» и расстанется с Кокориным, то за гораздо более внушительную сумму.

Напомним, форвард присоединился к московскому клубу в качестве свободного агента. 2 августа он подписал контракт до 2023 года.

За «Спартак» Кокорин провел три матча и пока не забил ни одного гола.