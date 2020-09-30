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30 сентября 11:03
автор: Юрий Нечаев

Эвра рассказал о расизме в сборной Франции (видео)

Футболист завершил карьеру в 2019 году.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал о расизме в национальной команде.

«Вы знаете, сколько расистских писем мы получали? Люди писали: «Дешам, забирай своих обезьян и вали в Африку!» Нам даже присылали коробки с фекалиями.

В столовой у всех игроков были места, за которыми они обычно сидят, но когда приезжал президент или другие политики, все менялось. На общем фото Льориса и Косьельни ставили в центр. Когда президент хотел сфотографироваться с игроками, ему лучше было быть рядом с Льорисом и Косьельни, а не с Сако или Санья», — сказал Эвра в инстаграме.

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Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra)

Ранее президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что во французском футболе нет расизма.

Добавим, что Эвра дебютировал в составе сборной Франции в 2004 году. Всего за национальную команду он провел 81 матч.

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