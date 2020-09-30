Дзюба, Гилерме и Айртон претендуют на награду лучшему игроку РПЛ в сентябре

РПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку Лиги по итогам сентября.
В число номинантов вошли Артем Дзюба (»Зенит»), Маринато Гилерме (»Локомотив»), Кристиан Нобоа (»Сочи»), Айртон (»Спартак») и Хвича Кварацхелия (»Рубин»).
🌟 Выбираем лучшего игрока #ТинькоффРПЛ в сентябре!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2020
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Голосуйте за лучшего футболиста сентября в нашей группе ВКонтакте https://t.co/YvL3y15kR3 ✅
⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/o8obwbiiZo
Отдать свой голос можно в официальной группе РПЛ ВКонтакте.