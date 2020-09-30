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30 сентября 11:44
автор: Юрий Нечаев

Заместитель министра здравоохранения Италии: Чемпионат страны необходимо приостановить

Количество заболевших коронавирусом продолжает расти.

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа призвала приостановить чемпионат страны по футболу.

«Протокол, который мы подписали, указывает однозначно, что первенство необходимо приостановить. Когда выявляется большое число инфицированных, чемпионат должен быть прерван. Во-первых, футболисты не могут играть, во-вторых, есть риск заразить других», - сказала Дзампа в эфире радиостанции Radio Capital.

Напомним, на сегодняшний момент в Серии А сыграно два тура.

В разных командах выявлены отдельные случаи заражения коронавирусом, а в «Дженоа» заболели сразу 14 сотрудников клуба.

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