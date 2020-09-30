Нападающий «Динамо» Филипп может вернуться в Германию

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп может вернуться в немецкую Бундеслигу.

Издание Kicker сообщает, что предметный интерес к 26-летнему футболисту проявляет «Вольфсбург». По информации источника, единственным препятствием для осуществления сделки могут стать запросы «Динамо». Бело-голубые заплатили дортмундской «Боруссии» за нападающего 20 миллионов евро, и навряд ли захотят отпустить игрока за меньшую сумму.

Филипп выступает за «Динамо» с августа прошлого года. Всего за московский клуб он провел 29 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.