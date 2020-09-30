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30 сентября 12:11
автор: Артур Гичунцев

Колашинац согласовал контракт с «Байером»

Ранее босниец играл за «Шальке 04».

Защитник лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац решил покинуть английский клуб.

Как сообщает журналист Никола Скира, футболист договорился о переходе в леверкузенский «Байер». Он подпишет с немецким клубом пятилетний контракт.

Напомним, защитник играет за «канониров» с 2017 года. Он перебрался в Лондон из «Шальке 04» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне чемпионата Англии 27-летний защитник провел 26 матчей и отдал два голевых паса и получил четыре желтых карточки.

источник: «Советский спорт»
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