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30 сентября 12:25
автор: Артур Гичунцев

Маринато Гильерме: Русские и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду

Голкипер выступает в РПЛ с 2007 года.

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о своей жизни в России, а также сравнил русских и бразильцев, отметив, что они схожи в некоторых вещах.

– Что бы ты изменил в бразильцах?
– Честно – я не знаю. Серьезно говорю: русские и бразильцы очень похожи! Единственная разница – это настроение. А так – и русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть.

– Что бы ты изменил в русских?
– Сделал бы их более открытыми, – сказал вратарь красно-зеленых.

С 2016 года Гильерме выступает за сборную России. В данный момент на его счету 13 матчей. Что касается его карьеры в «Локо», то футболист провел 327 матчей и выиграл пять трофеев, в том числе чемпионат страны.

источник: ПФК «Локомотив»
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