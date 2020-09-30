Маринато Гильерме: Русские и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о своей жизни в России, а также сравнил русских и бразильцев, отметив, что они схожи в некоторых вещах.

– Что бы ты изменил в бразильцах?

– Честно – я не знаю. Серьезно говорю: русские и бразильцы очень похожи! Единственная разница – это настроение. А так – и русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть.

– Что бы ты изменил в русских?

– Сделал бы их более открытыми, – сказал вратарь красно-зеленых.

С 2016 года Гильерме выступает за сборную России. В данный момент на его счету 13 матчей. Что касается его карьеры в «Локо», то футболист провел 327 матчей и выиграл пять трофеев, в том числе чемпионат страны.