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30 сентября 12:35
автор: Артур Гичунцев

Зе Луиш получил предложение от «Фенербахче»

Ранее форвард выступал за «Спартак».

Нападающий «Порту» Зе Луиш может перебраться в чемпионат Турции. Об этом сообщает Fanatik.

По данным источника, «Фенербахче» хочет арендовать игрока за один млн евро с правом выкупа за шесть млн евро, которые будут выплачены в течение двух лет.

Отмечается, что «драконы» не против расстаться с футболистом, но хотят получить за него восемь млн евро. Ожидается, что сделку закроят до конца недели.

Напомним, 29-летний Зе Луиш перешел в «Порту» из «Спартака» за 10,75 млн евро. В его активе 31 матч, 10 голов и два голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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