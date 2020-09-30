Зе Луиш получил предложение от «Фенербахче»

Нападающий «Порту» Зе Луиш может перебраться в чемпионат Турции. Об этом сообщает Fanatik.

По данным источника, «Фенербахче» хочет арендовать игрока за один млн евро с правом выкупа за шесть млн евро, которые будут выплачены в течение двух лет.

Отмечается, что «драконы» не против расстаться с футболистом, но хотят получить за него восемь млн евро. Ожидается, что сделку закроят до конца недели.

Напомним, 29-летний Зе Луиш перешел в «Порту» из «Спартака» за 10,75 млн евро. В его активе 31 матч, 10 голов и два голевых паса.