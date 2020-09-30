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30 сентября 13:02
автор: Артур Гичунцев

«ПСЖ» хочет подписать Диего Косту

Ранее испанец заявил, что готов покинуть мадридский клуб.

Форвард «Атлетико» Диего Коста может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сейчас чемпион Франции пытается разгрузить зарплатную ведомость, чтоб подписать футболиста.

Отмечается, что «матрасники» не против его продажи и уже готовят предложение Эдинсону Кавани, который находится в статусе свободного агента.

Что касается Косты, то 31-летний форвард вернулся в Мадрид зимой 2018 года. Он был куплен у «Челси» за 66 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 23 матча, забил пять голов и отдал четыре голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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