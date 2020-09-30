«ПСЖ» хочет подписать Диего Косту

Форвард «Атлетико» Диего Коста может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сейчас чемпион Франции пытается разгрузить зарплатную ведомость, чтоб подписать футболиста.

Отмечается, что «матрасники» не против его продажи и уже готовят предложение Эдинсону Кавани, который находится в статусе свободного агента.

Что касается Косты, то 31-летний форвард вернулся в Мадрид зимой 2018 года. Он был куплен у «Челси» за 66 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 23 матча, забил пять голов и отдал четыре голевых паса.