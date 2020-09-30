Спортивный директор «Химок»: Переговоры с Глушаковым продвигаются в положительном ключе

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов рассказал о том, как проходят переговоры с Денисом Глушаковым.

«Мы очень надеемся, что нам удастся подписать контракт с Денисом Глушаковым. Переговоры продвигаются в положительном ключе. Могу сказать, что у нас еще будет усиление», — цитирует Ульянова Sport24.ru.

Напомним, 33-летний Глушаков является свободным агентом. В августе истек его контракт с «Ахматом».

«Химки» после девяти туров занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.