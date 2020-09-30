Анзор Кавазашвили: ПАОК точно обыграет «Краснодар»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили дал прогноз на ответный матч «Краснодара» с футбольным клубом ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Краснодар» с трудом обыграл греческий клуб дома, так что в ответной игре ПАОК точно обыграет «быков», к моему глубокому сожалению.

Я посмотрел, как плавно и красиво играют сейчас подопечные Абеля Феррейры, давно не видел, чтобы греческая команда так здорово играла. Поэтому я сомневаюсь в том, чтобы сейчас «Краснодар» был готов обыграть на выезде такой коллектив», – цитирует Кавазашвили News.ru.

Напомним, ответный матч «Краснодара» и ПАОКа состоится 30 сентября и пройдет в Греции. Начало встречи – 22.00 мск.