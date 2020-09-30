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30 сентября 14:56
автор: Владислав Корегин

Сергей Ташуев: У «Краснодара» стоит задача качественно отработать в обороне в матче с ПАОКом

Экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил шансы российской команды в ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом.

Напомним, что первый матч завершился победой подопечных Мурада Мусаева со счетом 2:1. В составе «быков» голы забили Виктор Классон и Реми Кабелла.

– Думаю, ответный матч получится интереснее, чем первый. Перед «Краснодаром» стоит задача качественно отработать в обороне и воспользоваться свободным пространством. Сзади же требуется перекрыть все зоны. Однако российский клуб имеет преимущество в один мяч и будет чувствовать себя комфортнее, поскольку ПАОКу придется атаковать, – цитирует Ташуева RT.

Ответная встреча между командами состоится сегодня, 30 сентября. Игра пройдет в Греции в 22:00 по московскому времени.

источник: «RT на русском»
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